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بعثة الجامعة العربية تصل تونس لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:56 ص
بعثة الجامعة العربية تصل تونس لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بعثة جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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وصلت الى تونس أمس، الجمعة، بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها المقرر اجرائها غدا الأحد،

وفي إطار التنسيق والتواصل مع الجهات التونسية المختصة بالانتخابات، التقى السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي، رئيس البعة، والوفد المرافق له، فور وصوله نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وجرى خلال اللقاء التداول حول استعدادات وجهود الهيئة لإجراء هذه الانتخابات.

بعثة جامعة الدول العربية
بعثة جامعة الدول العربية

ونقل السفير الذوادي خلال اللقاء تحيات أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الى رئيس الهيئة، وتأكيد استعداد الجامعة لمساندة الشعب التونسي في استكمال مسيرته السياسية.

بدوره أكد بفون، تثمينه للحرفية التي تعاملت بها البعثة خلال الجولة الاولى من هذه الانتخابات والتي اجريت بتاريخ 2019/9/15.

 


الجامعة العربية

تونس

احمد ابو الغيط

الانتخابات التونسية

الانتخابات الرئاسية التونسية

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