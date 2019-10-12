براين هوك: إرسال الجنود للسعودية يحمى مصالحنا ومصالح حلفائنا ويردع إيران

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، إن إرسال الجنود للسعودية يحمي مصالحنا ومصالح حلفائنا ويردع إيران، مضيفاً أن إرسال معدات عسكرية وجنود للسعودية سيضعها في موقع أفضل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف براين هوك، "من المهم جدا أن تستطيع المنطقة ردع إيران وعلى المجتمع الدولي محاسبة طهران"، مشيراً إلى أن إيران تهدد العالم بتملصها من الاتفاق النووي وتمارس العدوان.

وتابع: "رسالتنا لإيران إما التصرف مثل باقي الدول أو مشاهدة اقتصادها ينهار، وسنواصل الضغط على إيران طالما قابلت الدبلوماسية بالعنف".

وأكد المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران، أن عدم محاسبة إيران عن هجومها الأخير سياسة عمياء.