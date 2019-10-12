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بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:09 ص
بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية محكمة جنح شربين - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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بدأت محكمة جنح شربين اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة صفاء عبد اللطيف 40 سنة، الجدة المتهمة فى قضية ضرب الطفلة أمانى 6 سنوات، وتعذيب وقتل شقيقتها جنة محمد سمير 4 سنوات، بقرية بساط كريم الدين.

يأتى ذلك بعد أن قرر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بإحالة قضية ضرب أمانى شقيقة جنة إلى محكمة الجنح، بعد التحقيق مع أم الطفلة وثلاثة من أخوالها والجدة المتهمة بنيابة شربين، وسماع أقوال الطفلة المجنى عليها، والتى أكدت قيام الجدة بتعذيبها وحرقها فى عدة مناطق مختلفة بجسدها، وتوقيع الكشف الطبى على الطفلة، الذى أكد التقرير صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المحامى العام إحالة القضية إلى المحاكمة السريعة.

وقد شهدت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية من الطفلة أمانى بقيام الجدة، بتسخين آلة حادة "شرشرة حديد" على النار ثم تقوم بكى جسدها به.

يذكر أن الجدة المتهمة تحاكم فى قضيتين؛ الأولى تعذيب وقتل الطفلة جنة والثانية ضرب وتعذيب أمانى شقيقتها، وقد باشرت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، قضية الطفلة جنة، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب بعرض الجدة على المستشفى للكشف عن سلامة قواها العقلية، وقد قرر القاضى تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل، بعد ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وبيان مدى سلامة قواها العقلية.

فيما أشار أشرف ياسين محامى الطفلة أمانى، بأنه إذ لم تسافر الجدة المتهمة إلى مستشفى العباسية سوف تحضر جلسة المحاكمة، وإذ لم يجرى سفرها فستتم مباشرة القضية غيابيا لها.
 
 
 

 


الدقهلية

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محكمة شربين

قضية الطفلة جنة

اماني شقيقة جنة

اليوم السابع بلس

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