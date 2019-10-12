سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بدء الصمت الانتخابى فى تونس استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:43 ص
بدء الصمت الانتخابى فى تونس استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الانتخابات التونسية
تونس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابى فى تونس، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروى.

وتتواصل لليوم الثانى على التوالى عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية فى الخارج، التى يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 386 ألف ناخب، وكانت نسبة الإقبال على التصويت بالخارج قد بلغت فى اليوم الأول من الاقتراع 3.6 %.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى على المرشحين، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأى التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب.

ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية او جزئية اذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

 

 


تونس

الانتخابات التونسية

انتخابات الرئاسة التونسية

انتخابات تونس

الصمت الانتخابى

نبيل القروى

قيس سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة الجامعة العربية تصل تونس لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:56 ص

الانتخابات التونسية: 6 .3% نسبة المشاركة فى الجولة الرئاسية الثانية بالخارج

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:14 م

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب تأجيل الجولة الرئاسية الثانية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:40 م

فديدو وصور.. تونس تنتخب فى جولة الحسم بمارثون الرئاسة.. تصويت الخارج ينطلق.. إقبال متوسط بين أبناء الجالية فى مصر.. منسق العليا للانتخابات يشيد بوعى التونسيين.. وتفاءول بين الناخبين بعد الإفراج عن القروي

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:01 م

سفير تونس لليوم السابع: السلطات المصرية سهلت لنا إجراءات نقل جثمان الماجرى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:59 م

فيديو.. منسق"العليا لانتخابات تونس": التونسيون حرصوا على المشاركة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة