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اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 ص
اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى الطفلة جنة
الدقهلية - شريف الديب

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تنظر محكمة جنح شربين اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة صفاء عبد اللطيف 40 سنة، الجدة المتهمة بتعذيب وقتل الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، بقرية بساط كريم الدين، وذلك لبدء جلسات محاكمتها فى قضية ضرب الطفلة أمانى 6 سنوات شقيقة الطفلة جنة.

يأتى ذلك بعد أن قرر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بإحالة قضية ضرب أمانى شقيقة جنة إلى محكمة الجنح، بعد التحقيق مع أم الطفلة وثلاثة من أخوالها والجدة المتهمة بنيابة شربين، وسماع أقوال الطفلة المجنى عليها، والتى اعترفت بقيام الجدة بتعذيبها وحرقها فى عدة مناطق مختلفة بجسدها، وتوقيع الكشف الطبى على الطفلة والذى أكد التقرير من خلاله بصحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المحامى العام إحالة القضية إلى المحاكمة السريعة.

وقد شهدت تحقيقات النيابة اعترافات تفصيلية من الطفلة أـمانى بقيام الجدة، بتسخين آلة حادة (شرشرة حديد) على النار ثم تقوم بكى جسدها به.

يذكر أن الجدة المتهمة تواجه قضيتين؛ الأولى تعذيب وقتل الطفلة جنة والثانية ضرب وتعذيب أمانى شقيقتها، وقد باشرت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، قضية الطفلة جنة، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب بعرض الجدة على المستشفى للكشف عن سلامة قواها العقلية، وقد قرر القاضى تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل، بعد ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وبيان مدى سلامة قواها العقلية.

فيما أشار أشرف ياسين محامى الطفلة أمانى، بأنه إذ لم تسافر الجدة المتهمة إلى مستشفى العباسية سوف تحضر جلسة المحاكمة، وإذ لم يجرى سفرها فستتم مباشرة القضية غيابيا لها.


الدقهلية

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