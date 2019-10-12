النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل فى المعادى

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب فى محل، لبيان سبب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل محل تجارى التابعة لدائرة قسم المعادى، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المحلات فى منطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.