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النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": "انتبهوا إلى من ترعون من شباب المستقبل"

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:45 م
النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": "انتبهوا إلى من ترعون من شباب المستقبل" طالب تلا شهيد الشهامة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم وأمنية الموجى

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خاطبت النيابة العامة أولياء الأمور، قائلة،: "إلى كل ولى أمر، مراقبة أطفاله وشبابه في مراحل عمرية حرجة، تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خلالها أخلاقهم بدخائل على المجتمع، انتبهوا إلى من ترعون من شباب المستقبل.

وأضافت النيابة فى بيان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب تلا"، قائلة: "أولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم، تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر، حفظ الله مصر وأهاها وشبابها.

و أحال النائب العام، المتهم محمد أشرف راجح، وثلاثة آخرين محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل محمود سعيد البنا "شهيد الشهامة"، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد فى القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب تلا".

 


شهيد الشهامة

طالب تلا

النيابة العامة

اولياء الامور

شباب المستقبل

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