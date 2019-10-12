النيابة العامة: المتهم بقتل طالب تلا هرب على دراجة نارية بعد ارتكاب الجريمة

كتب إبراهيم قاسم ــ أمنية الموجى

قالت تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب تلا" أن المتهمين خططوا لقتل المجني عليه باستخدام مطواة ومواد حارقة، وأن الأهالى نقلت الضحية إلى مستشفي تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة نارية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفي، وناظرت جثمان المجنى عليه، كما سألت شهود الواقعة وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، والاطلاع على محتويات الرسائل التى تبادلها المتهم الأول والمجنى عليه ، التى أكدت على الواقعة.

وأحال النائب العام، المتهم محمد أشرف راجح، وثلاثة آخرين محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل محمود سعيد البنا "شهيد الشهامة"، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد فى القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل طالب تلا".