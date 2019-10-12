النقل: تنسيق التعاون بين مصر والأردن لتنشيط حركة التجارة بين البلدين

التقى مسئولون من وزارة النقل، برئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال النقل بحضور وزير النقل الأردنى المهندس أنمار الخصاونة وعبدالله لعيبى وزير النقل العراقى وسفير مصر بالأردن شريف كامل والسفيرة صفية السهيل سفيرة العراق بالأردن.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن اللقاء بدأ بالإشادة بالعلاقات المتميزة والقوية التى تربط البلدين الشقيقين والتأكيد على أهمية التعاون بين مصر والأردن فى مجال النقل بما يخدم كافة أنشطة التعاون الأخرى ، سواء نقل الركاب أو البضائع أو التبادل التجارى والحركة السياحية بالإضافة الى تعزيز هذا التعاون وذلك فى إطار توجيهات كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى عاهل الأردن بتطوير ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات ، والتى تم التأكيد عليها مجددا فى لقاء الرئيس مع الملك عبد الله الثانى فى القاهرة يوم 10 أكتوبر الجارى.

وأشارت وزارة النقل المصرية إلى أن هذا التعاون بين البلدين كان أحد أهم محاور اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى الوزراء فى القاهرة فى يوليو الماضى مضيفة انه تم خلال الاجتماع الاشادة بالتعاون الثلاثى الذى يجمع مصر والأردن والعراق ، خاصة فى ظل آلية التعاون بين الدول الثلاث التى تم تدشينها فى القاهرة فى مارس الماضى فى القمة التى استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة الملك عبد الله الثانى ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى.

من جانبه أكد رئيس وزراء الأردن، أن اللقاء يأتى فى إطار تنسيق التعاون فى مجال النقل وتنشيط حركة التجارة بين الجانبين، مشيداً بالتطور الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر.

وفى ختام الاجتماع تم التأكيد على ان التواصل والتنسيق مستمر بين وزراء النقل فى الدول الثلاث "مصر والأردن والعراق" للتغلب على أية عقبات أو مشاكل ، ومناقشة كيفية تطوير التعاون المشترك.