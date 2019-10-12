النقل: تطوير وكهربة نظم إشارات السكك الحديد بأطوال 852 كم و1017 مزلقان

كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل أمام مؤتمر تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل والذى أقيم بالعاصمة الاردنية عمان على أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر للتعرف على أهم التحديات التى تواجه قطاع النقل على المستوى المحلى والدولى والذى يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول والذى يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى .

وأشارت الوزارة، إلى أن رؤيتها تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة وكذلك من خلال التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود ايجابى على الاقتصاد القومى بالإضافة الى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى "طرق وكبارى - سكة حديد-نقل بحري-- نقل نهرى -مترو".

وأوضحت وزارة النقل أن أهم التحديات التى تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل فى توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل ومسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة ألأساسية فى إدارة وتشغيل مرافق النقل بالإضافة الى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل فى ظل تطور اساليب الإدارة والتشغيل العالمية.

وأضافت أنه للتغلب على هذه التحديات فقد قامت وزارة النقل المصرية بالاهتمام الكامل بتوفير أعلى معدلات السلامة والامان على شبكات ووسائل النقل المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر (انشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى 7000كم مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق مثل:"العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبى الطريق" وكذلك تطوير وكهربة نظم الاشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالى أطوال 852كم وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد1017 مزلقان سكة حديد من إجمالى 1120مزلقان وكذلك البدء فى تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية وجارى التفاوض على 12 ماكينة أخرى.

ولفتت انه للتغلب على هذه التحديات تم العمل على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة لافتا الى انه جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمي(HPC الالمانى )والذى يهدف إلى تحويل مصر الى مركز لوجسيتى إقليمى وافريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات بالإضافة الى القيام بتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

وأكدت وزارة النقل على الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية الى المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم فى تطوير السكك الحديدية(تم بدء الدراسة فى 7 اكتوبر 2019) كما يتم تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكى فى المدن واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسى للمدن و التطبيقات الذكية فى النقل العام و توزيع أنماط النقل العام واستخدام الخرسانة الأسمنتية وحلول أخرى فى رصف الشوارع والطرق بالإضافة محور النقل البحرى وأثره على مسارات التجارة واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ و منظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية أما بالنسبة لمحور النقل البرى والسككى وبضائع الترانزيت فتم مناقشة تطوير منظومة النقل السككى بين الماضى والحاضر وأهمية تسهيل حركة انسياب البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التى تتخذها الجمارك بهذا الشأن.