الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى وزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و760 ألف و103 أطنان لتحتل المركز الأول فى صادرات مصر الزراعية الموسم الحالى، عما قبله فى نفس التوقيت بزيادة 60 ألف من خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 2 من شهر الجارى، وسط إجراءات رقابية مشددة على الشحنات.



قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صادرات الموالح تحتل المرتبة الأول منذ بدء موسم التصدير، موضحًا أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر ، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.



فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.