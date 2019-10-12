"الموارد الأساسية" تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7%

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بنسبة 7%، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 4.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، ثم قطاعى العقارات والأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.1%، فقطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.1%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.5%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1%.