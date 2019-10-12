المهندس مصطفى : خطيبتى نصبت على فى 100 ألف جنيه

أقام مهندس دعوى رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 100 ألف جنيه، وشبكة تزن 75 جراما، بعد رفضها إتمام الزواج دون سبب بعد أن أخذت المبالغ المالية لشراء المنقولات وأختفت بعدها، وقامت بحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركت السكن المقيمة فيه برفقة أهلها.

وأوضح "مصطفى.س.ا"، أمام محكمة الأسرة: تعرفت عليها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، أثناء تواجدي بمصر، لقضاء أجازتى السنوية من عملي بالخارج، ووقعت فى حبها وبعد شهر واحد من تعارفنا طلبت منى الخطوبة بشكل رسمى، بحجة أن أهلها محافظين، ولن يسمحوا لها بالاستمرار بالحديث معي، وبالفعل تقدمت لها ومن وقتها وهم يتعاملون معى كبنك ويستغلونى أسوء أستغلال .

واستكمل: اسف علمت بعد فترة أننى رقم 3 فى لسته العرسان، وأن أهلها يقوموا برفضهم قبل الزواج بفترة قصيرة دون سبب، وبعد البحث والتحري بالسؤال علمت منهم أنهم وقعوا ضحية لها وأهلها وشعرت أنهم ينصبوا على وأنى وقعت فريسة لخداعهم .

وتابع: عندما طلبت التزامهم بموعد الزواج المحدد رفضوا وقالوا انهم غير موافقين على الزواج وطردونى وفسخوا الخطبة، ورفضوا أعطائى ما سرقوه منى، ومنذ ذلك الحين وهي تلاحقني بالاتهامات الكيدية، وذلك لتدفعني للتخلي عن حقي بالحصول على الأموال التي سلبتها مني .