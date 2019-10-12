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المعمل الكيماوى يفحص كمية من المخدرات سقط بها 3 عاطلين فى الجيزة

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص كمية من المخدرات سقط بها 3 عاطلين فى الجيزة
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة 3 عاطلين فى الجيزة، شرعوا فى ترويجها على عملائهم، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، بحوزتهم 500 طربة حشيش، بلغ وزنها 50 كيلو، ومبلغ 40 ألف جنيه، قبل ترويج المضبوطات على عملائهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تورط 3 عاطلين، فى تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم 500 طربة حشيش، بلغ وزنها 50 كيلو، ومبلغ 40 ألف جنيه، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو 3 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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