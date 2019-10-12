سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المطران منير حنا يترأس المؤتمر السابع لكنائس جنوب الكرة الأرضية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:02 ص
المطران منير حنا يترأس المؤتمر السابع لكنائس جنوب الكرة الأرضية الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشمال الإفريقى
كتبت ـ سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشمال الإفريقي فعاليات اليوم الثانى لجلسات المؤتمر السابع لمجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بجنوب الكرة الأرضية الذي تستضيفه الكنيسة بالقاهرة.
 
تناولت جلسات اليوم الحديث عن تاريخ مجلس الكنائس الاسقفية بجنوب الكرة الأرضية، والتى بدأت كفكرة فى عام 1987 بالرغبة  فى التعاون بين كنائس جنوب الكرة الأرضية. إذ تم انعقاد 6 مؤتمرات منذ سنة 1994 حتى 2016. 
 
 وبعد ذلك تم مناقشة التحديات التى تواجه الكنيسة والمجتمع من خلال عدة موضوعات وهى ضعف التعليم اللاهوتى، انتشار التعاليم الخاطئة، التطرف والإرهاب، الفقر وندرة المياه والجهل والأوبئة. 
 
بعدها طرح المجتمعون خارطة الطريق لمواجهة التحديات وهى الاهتمام بالتعليم اللاهوتى، الحوار بين أتباع الديانات، انخراط الكنيسة فى تنمية المجتمع بما فى ذلك التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة لأهمية التوزيع العادل لمياه النيل. 
 
تم أيضًا عرض خدمات الكنائس المختلفة وهم جنوب السودان، مصر، المحيط الهندى، وجرى عرض الهيكل الجديد لمجلس الكنائس الأسقفية.
 
 

منير حنا

كنائس جنوب الكرة الأرضية

الكنيسة الاسقفية

الكنيسة الانجليكانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة