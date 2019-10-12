المطران منير حنا يترأس المؤتمر السابع لكنائس جنوب الكرة الأرضية

كتبت ـ سارة علام

ترأس الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشمال الإفريقي فعاليات اليوم الثانى لجلسات المؤتمر السابع لمجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بجنوب الكرة الأرضية الذي تستضيفه الكنيسة بالقاهرة.

تناولت جلسات اليوم الحديث عن تاريخ مجلس الكنائس الاسقفية بجنوب الكرة الأرضية، والتى بدأت كفكرة فى عام 1987 بالرغبة فى التعاون بين كنائس جنوب الكرة الأرضية. إذ تم انعقاد 6 مؤتمرات منذ سنة 1994 حتى 2016.

وبعد ذلك تم مناقشة التحديات التى تواجه الكنيسة والمجتمع من خلال عدة موضوعات وهى ضعف التعليم اللاهوتى، انتشار التعاليم الخاطئة، التطرف والإرهاب، الفقر وندرة المياه والجهل والأوبئة.

بعدها طرح المجتمعون خارطة الطريق لمواجهة التحديات وهى الاهتمام بالتعليم اللاهوتى، الحوار بين أتباع الديانات، انخراط الكنيسة فى تنمية المجتمع بما فى ذلك التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة، بالإضافة لأهمية التوزيع العادل لمياه النيل.

تم أيضًا عرض خدمات الكنائس المختلفة وهم جنوب السودان، مصر، المحيط الهندى، وجرى عرض الهيكل الجديد لمجلس الكنائس الأسقفية.