المتهم بقتل والده ينهى حياته منتحرا تحت عجلات قطار ببولاق الدكرور

أنهي المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور، حياته، حيث انتحر بإلقاء نفسه أمام قطار، عقب هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بإلقاء نفسه أمام قطار، وتبين أن الشخص المتوفى هو العاطل المتهم بقتل والده، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، والذي يبحث عنه رجال المباحث.

كانت معاينة رجال المباحث، كشفت فى واقعة مقتل مسن على يد ابنه بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، أن المتهم صنع مقبرة لوالده، من خلال الحفر بإحدى غرف المنزل، ودفن الجثة بها، ثم فر هاربا عقب ارتكاب الجريمة.

وأفادت التحريات، أن خلافات أسرية كانت تجمع المتهم ووالده المجنى عليه، لرفض الأخير الاستجابة للمتهم، وإعطائه نقودا لشراء مواد مخدرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجنى عليه، التى أكدت أن المتهم " عاطل" كان دائم التشاجر مع والده، وأنه انتظر خروجها من المنزل، وارتكب الجريمة، مستغلا تواجد والده بمفرده، وعجزه عن الدفاع عن نفسه، مؤكدة أنه تم الكشف عن الجريمة، بعد انبعاث رائحة كريهة من الحفرة التى تحتوى على الجثة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة لاقسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن الجثة لمسن، قٌتل على يد ابنه، "عامل" وأن المتهم أخفى الجثة عقب ارتكابه الجريمة، وفر هاربا، وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.