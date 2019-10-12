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"المالية" تفتتح مقر هيئة التأمين الصحى الشامل بالقاهرة الاثنين المقبل

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:59 ص
"المالية" تفتتح مقر هيئة التأمين الصحى الشامل بالقاهرة الاثنين المقبل وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

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يفتتح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بعد غد الإثنين المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، الذى تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث النظم التقنية والفنية؛ بما يُسهم فى نجاح إدارة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذى يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحي؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

ويعقد الوزير، عقب افتتاح المقر الرئيسى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا يتناول خلاله آخر تطورات منظومة التأمين الصحى الشامل خاصة مع انطلاق مرحلة تسجيل المواطنين بباقى محافظات المرحلة الأولى، سواءً فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، والتعاقد مع المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة من القطاعين العام والخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.

 

ويستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، آخر مستجدات نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، فى إطار متابعته الدورية لمنظومة العمل وحرصه على تذليل أى عقبات وتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة، وفق أحدث المعايير والخبرات الدولية.

 

 


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نظام التأمين الصحى

نظام التأمين الصحى الجديد

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