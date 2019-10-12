المؤبد لـ8 متهمين والمشدد 10سنوات لـ12 فى"الهجوم على فندق الأهرامات"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة بـ"الهجوم على فندق الأهرامات".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.