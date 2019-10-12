الكويت: علاقاتنا مع الأردن أكبر من أن تنال منها "محاولات رخيصة ومندسة"

الكويت /أ ش أ/

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الجمعة، إن العلاقات الكويتية الأردنية راسخة ووثيقة وتاريخية وعميقة جدا، مشددا على أنها تحظى برعاية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الجارالله -خلال مداخلة له مع التلفزيون الأردنى تعليقا على ما حدث خلال مباراة منتخب الكويت ونظيره الاردنى أمس الخميس- إن ما شهدته المباراة من هتافات، مثل إساءة للعلاقات بين البلدين، وإساءة للرياضة وتشويه لمقاصدها بشكل عام، مؤكدا أن العلاقات الراسخة بين البلدين، أكبر بكثير من أن تنال منها محاولات وصفها ب"الرخيصة والمندسة".

وتابع "إن الهتافات فى الملعب، تسببت بجرح عميق لأبناء الشعب الكويتى عندما سمعوها، كونها تمجد بمن غزا الكويت، وقتل أبناءها واستباح كل ما فيها، وهو ليس ببطل قومى على الإطلاق .. الجرح كان كبيرا لأبناء الشعب الكويتي، والألم كان بالغا لهم".

وثمن ردة الفعل الشعبية والرسمية على كافة المستويات فى الأردن، والتى عكست عمق العلاقات ورسوخها، لافتا إلى أن ردود الفعل الأردنية، لم تنحصر فى بيانات، لكن رافقها إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع، مشددا على أن هذه خطوة، تبين حرص الأشقاء فى المملكة على تطوير وتعزيز العلاقات، والنأى بها العلاقة عن جميع محاولات العبث والضرر والإساءة لروح هذه العلاقات.

وأشاد الجارالله بالبيانين اللذين صدرا عن مجلسى النواب والأعيان الأردنيين، وعبرا من خلالهما عن شجبهما واستنكارهما لهذه التصرفات ورفضهما لها، مضيفا أن هذين البيانين، مثلا رقيا وأسلوبا حضاريا جسد روح الأخوة الحقة بين البلدين.

كانت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسى العالم وآسيا، والتى اقيمت على ستاد عمان الدولى امس الخميس، قد شهدت هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.