سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: علاقاتنا مع الأردن أكبر من أن تنال منها "محاولات رخيصة ومندسة"

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص
الكويت: علاقاتنا مع الأردن أكبر من أن تنال منها "محاولات رخيصة ومندسة" خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتى
الكويت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الجمعة، إن العلاقات الكويتية الأردنية راسخة ووثيقة وتاريخية وعميقة جدا، مشددا على أنها تحظى برعاية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.
 
وأضاف الجارالله -خلال مداخلة له مع التلفزيون الأردنى تعليقا على ما حدث خلال مباراة منتخب الكويت ونظيره الاردنى أمس الخميس- إن ما شهدته المباراة من هتافات، مثل إساءة للعلاقات بين البلدين، وإساءة للرياضة وتشويه لمقاصدها بشكل عام، مؤكدا أن العلاقات الراسخة بين البلدين، أكبر بكثير من أن تنال منها محاولات وصفها ب"الرخيصة والمندسة".
 
وتابع "إن الهتافات فى الملعب، تسببت بجرح عميق لأبناء الشعب الكويتى عندما سمعوها، كونها تمجد بمن غزا الكويت، وقتل أبناءها واستباح كل ما فيها، وهو ليس ببطل قومى على الإطلاق .. الجرح كان كبيرا لأبناء الشعب الكويتي، والألم كان بالغا لهم".
 
وثمن ردة الفعل الشعبية والرسمية على كافة المستويات فى الأردن، والتى عكست عمق العلاقات ورسوخها، لافتا إلى أن ردود الفعل الأردنية، لم تنحصر فى بيانات، لكن رافقها إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع، مشددا على أن هذه خطوة، تبين حرص الأشقاء فى المملكة على تطوير وتعزيز العلاقات، والنأى بها العلاقة عن جميع محاولات العبث والضرر والإساءة لروح هذه العلاقات.
 
وأشاد الجارالله بالبيانين اللذين صدرا عن مجلسى النواب والأعيان الأردنيين، وعبرا من خلالهما عن شجبهما واستنكارهما لهذه التصرفات ورفضهما لها، مضيفا أن هذين البيانين، مثلا رقيا وأسلوبا حضاريا جسد روح الأخوة الحقة بين البلدين.
 
كانت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسى العالم وآسيا، والتى اقيمت على ستاد عمان الدولى امس الخميس، قد شهدت هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

الكويت

أخبار الكويت

الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت ترفع أسعار بيع النفط لآسيا فى نوفمبر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:28 ص

ختام فاعليات اللقاء التدريبى حول الرقابة على البعثات الدبلوماسية بالكويت

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:56 م

أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:29 م

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:53 ص

الكويت فى مهمة صعبة ضد الاردن في تصفيات كاس العالم 2022

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

الفنان محمد فراج: تدربنا فى الجيش لمدة شهرين بسبب فيلم الممر

الفنان محمد فراج: تدربنا فى الجيش لمدة شهرين بسبب فيلم الممر

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة