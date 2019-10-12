القومى للسكان بالوادى الجديد ينظم اجتماعات بمركز الفرافرة تفعيلا لحملة التعليم مستمر

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

عقد المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد، اجتماع لجنه التسرب من التعليم بمركز الفرافرة، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وأعضاء اللجنة من المجلس القومى للسكان والتعليم والأزهر والتضامن والأمومة والطفولة والأوقاف وأعضاء المجلس التطوعى من الشباب بالمحافظة، لمناقشه مشكلات التعليم وصياغه المقترحات والتوصيات .

قالت عبير متولى مقرر المجلس القومى للسكان بالمحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل حملة التعليم مستمر التى أطلقها المجلس القومى للسكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتشرف عليها حنان مجدى نائب المحافظ ، مشيره بأنه بجانب الاجتماع إنعقدت جلسات تثقيفية خاصة بالقضايا السكانية لشبكة تثقيف الأقران Y-Peer بمقر المجلس المحلى لمدينة الفرافرة والوحدة المحلية لقرية أبو منقار، حيث عرض فيها قضايا السكان مثل زواج الأطفال وأضراره، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.

وأضافت متولى بأنه تم عقد لقاء أيضا مع المواطنين بقرية أبو منقار، وكذلك ندوه تثقيفيه عن السكان والتنمية بمشاركه مديرية الصحة والأوقاف فى حضور رئيس القرية ومدير الإدارة التعليمية بالفرافرة، حيث تم التعرف على أهم المشكلات التعليمية والاجتماعية التى تواجه المواطنين بالقرية، وتم وضعها فى خطة اللجنة للعمل على سرعة حلها .