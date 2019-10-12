سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للسكان بالوادى الجديد ينظم اجتماعات بمركز الفرافرة تفعيلا لحملة التعليم مستمر

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 م
القومى للسكان بالوادى الجديد ينظم اجتماعات بمركز الفرافرة تفعيلا لحملة التعليم مستمر اجتماع لجنه التسرب من التعليم بمركز الفرافرة،
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد، اجتماع لجنه التسرب من التعليم بمركز الفرافرة، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وأعضاء اللجنة من المجلس القومى للسكان والتعليم والأزهر والتضامن والأمومة والطفولة والأوقاف وأعضاء المجلس التطوعى من الشباب بالمحافظة، لمناقشه مشكلات التعليم وصياغه المقترحات والتوصيات .

قالت عبير متولى مقرر المجلس القومى للسكان بالمحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل حملة التعليم مستمر التى أطلقها المجلس القومى للسكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتشرف عليها حنان مجدى نائب المحافظ ، مشيره بأنه بجانب الاجتماع إنعقدت جلسات تثقيفية خاصة بالقضايا السكانية لشبكة تثقيف الأقران Y-Peer بمقر المجلس المحلى لمدينة الفرافرة والوحدة المحلية لقرية أبو منقار، حيث عرض فيها قضايا السكان مثل زواج الأطفال وأضراره، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.

وأضافت متولى بأنه تم عقد لقاء أيضا مع المواطنين بقرية أبو منقار، وكذلك ندوه تثقيفيه عن السكان والتنمية بمشاركه مديرية الصحة والأوقاف فى حضور رئيس القرية ومدير الإدارة التعليمية بالفرافرة، حيث تم التعرف على أهم المشكلات التعليمية والاجتماعية التى تواجه المواطنين بالقرية، وتم وضعها فى خطة اللجنة للعمل على سرعة حلها .

 

 

 


الوادى الجديد

المجلس القومى للسكان بالوادى الجديد

حملة التعليم مستمر

الفرافره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى الوحدات الصحية القروية للتحقيق

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:20 م

محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء المجمع الإسلامى بالداخلة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:05 م

تعليم الوادى الجديد تبحث تطبيق مبادرة" طالب بلا حقيبة " بمدارس المحافظة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:42 م

محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مستشفى الداخله الجديده بتكلفة نصف مليار جنيه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:43 م

محافظ الوادى الجديد يفتتح الممشى السياحى بالداخله بتكلفه 822 ألف جنيه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:33 م

محافظ الوادى الجديد يطرح مبادره لتقنين أوضاع صغار المزارعين بخصم 50 %

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة