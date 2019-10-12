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القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة نصر أكتوبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:06 م
القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة نصر أكتوبر جمعية المحاربين القدماء - صورة أرشيفية
كتب زكى القاضى

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افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذى يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

 

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلًا عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية.

 


المحاربين القدماء

الجيش المصرى

القوات المسلحه

حرب اكتوبر

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