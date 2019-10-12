القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية، عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

تضمن التدريب البحرى تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية.

يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الكورى الجنوبى والذى يتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية.