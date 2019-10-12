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القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:01 ص
القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة الخط الثالث للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو وخطة وصولها والجدول الزمنى لتوريدها.

1ـ الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع "هونداى روتم" الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الثالث للمترو بقيمة 318 مليون يورو و640 مليون جنيه بما يعادل 6.9650 مليار جنيه تقريبا.

2ـ تم الاتفاق مع شركة هونداى روتم على تصنيع وتجميع مكونات 50% من القطارات الـ32 التى تم إسنادها إليها داخل مصر بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع.

3ـ يجرى تمويل تكلفة تصنيع القطارات الـ32 المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم من خلال قرض كورى ميسر قيمته 243 مليون يورو حوالى توصل فائدته إلى 0.1%، وسيسدد على 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة ويمثل حوالى 70% من تكلفة تصنيعها فيما سيتم توفير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة.

4ـ وصول القطارات الجديدة سيتزامن مع دخول باقى محطات الجزءين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الخدمة وجميعها مكيفة.

5ـ مخطط وصول الدفعة الأولى من القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد يونيو المقبل.

6ـ القطارات الجديدة تدعم أسطول قطارات الخط الثالث ليتماشى مع استكمال أعمال تنفيذه، حيث يعمل به حاليا 8 قطارات فقط.

7ـ ابتداءً من يونيو سيتتابع وصول القطارات الـ32 على دفعات شهرية.

8ـ سيكتمل توريد القطارات الـ32 قبل نهاية 2020 لخدمة الخط الثالث بمراحله الأربع.

9ـ الهيئة القومية للأنفاق تخطط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا آخر لتصل طاقة القطارات العاملة فى الخط الثالث بالكامل إلى 72 قطارا.

10ـ الهيئة تعتزم طرح قريبا مناقصة عالمية بين الشركات المختلفة لاختيار إحداها لتصنيع وتوريد 32 قطارا مجددا ليضاف لأسطول قطارات الخط الثالث بجانب الـ32 قطارا المتعاقد عليها حاليًا مع شركة هونداى روتم.

11ـ القطارات الـ72 ستغطى احتياجات الخط الثالث بمراحله الأربع مع انتهاء تنفيذها تباعا ودخولها الخدمة بالكامل خلال 2022.


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