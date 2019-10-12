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القبض على مزارع تعدى على معاق ذهنياً بكفر الشيخ

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:18 م
القبض على مزارع تعدى على معاق ذهنياً بكفر الشيخ القبض على مزارع - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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القت مباحث الحامول بمحافظة كفر الشيخ تحت اشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي،على مزارع" محمد .ع.ا.ج" 48 سنة تعدى على " أحمد رشاد 22 سنة ،معاق ذهنياً ، فاحدث إصابات متعددة به، وتحرر المحضر رقم 20681 جنح لعام 2019م، وجاري عرض المتهم على نيابة الحامول.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا ، مدير إدارة البحث الجنائي،والعميد العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول "أحمد رشاد "22 عاما، مقيم بقرية زيدان، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابا بجروح في الرأس على إثرها ضمدها الأطباء بـ8 غرز، وكدمات بالوجه وكسر في عظمة الأنف.

وبتعليمات اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل  فريق عمل برئاسة النقيب مصطفى حامد، معاون مركز شرطة الحامول، وبمشاركة النقيب عمر ناجى، معاون المباحث، وتحت إشراف العميد توفيق جاد، مدير فرع البحث الجنائي بالحامول، والقوا القبض على المتهم  محمد عبد الواحد السيد جمعه، 48 سنة، بقرية البنا وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه متأخر ذهنيا ويعاني من إعاقة، وأنه أثناء سيره ليلاً أمام منزل المتهم، قطف ثمرة فاكهة "جوافة" من أرض المتهم، وتبوله على جانب من المنزل، فشاهده وإنهال عليه ضربا حتى سقط أرضا غارقا في دماءه فتركه وأغلق باب منزله ،وتحرر المحضر رقم 20681 جنح لعام 2019، وجاري عرض المتهم على نيابة الحامول.

 

 

 
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

التعدى على معاق

معاق ذهنيا

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