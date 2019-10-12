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القبض على متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا ضحية الشهامة فى المنوفية

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:14 م
القبض على متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا ضحية الشهامة فى المنوفية متهم - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية، وبمواجهة المتهمين إعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة .

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على شخصان المتهمين وجارى القبض على المتهم الرئيسى، مؤكدا أنه تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية،العقيد محمد داود مفتش المباحث ،الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا ،و تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة على جميع أنحاء الطرق الرئيسية بالمحافظة لسرعة القبض على المتهم .

 


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