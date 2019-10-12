سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 11:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش على عملائه بإمبابة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:17 ص
القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش على عملائه بإمبابة حشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث الجيزة، القبض على تاجر مخدرات بإمبابة، بحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار "ب.ح" عاطل، بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كيلو، و750 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، بحيازته للمخدر لترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

امبابة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة