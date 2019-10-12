القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش على عملائه بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على تاجر مخدرات بإمبابة، بحوزته كيلو و750 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار "ب.ح" عاطل، بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كيلو، و750 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

اعترف المتهم عقب القبض عليه، بحيازته للمخدر لترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.