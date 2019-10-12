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الفريق أسامة ربيع يلتقى الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل شباب أفريقيا

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:47 م
الفريق أسامة ربيع يلتقى الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل شباب أفريقيا الفريق أسامة ربيع يلتقى شباب البرنامج الرئاسى
الإسماعيلية - السيد فلاج - جمال حراجى

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استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، وفدًا شبابيًا من الدفعة الثانية للمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يضم الوفد 100 شابًا وفتاة بمتوسط أعمار يتراوح ما بين 18 إلى 25 عاماً من 40 دولة إفريقية من بينها مصر، وتترأسه الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وحضر اللقاء بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية عدد من قيادات هيئة قناة السويس، وقيادات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على عدد من المشروعات القومية بمنطقة القناة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب الإفريقي والكوادر الشابة على القيادة، وذلك ضمن الجهود المصرية الحثيثة للارتقاء بعلاقات التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، معبراً عن فخره لوجود هذه الكوكبة من شباب القارة الإفريقية، وأكد على خصوصية الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالدول الإفريقية الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي حيث تقع مكانة إفريقيا في قلب وعقل المصريين، مشيداً بتطور مجالات التعاون المصري الإفريقي المشترك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وشدد الفريق ربيع على ضرورة الاهتمام بالكوادر الشابة المتميزة، وصقلها بالشكل اللازم لإعدادهم لقيادة مستقبل القارة وتحقيق أحلام وطموحات شعوبهم، مُثمناً في هذا الصدد دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في الارتقاء بمهارات وإمكانيات الشباب الإفريقي ودعم أواصر الصلة بين شباب الدول الإفريقية بما يعزز من تقارب الرؤى واصفاً التقارب الإفريقي بصمام أمان القارة.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس كانت وستظل ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية وذلك بفضل موقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ومشروعات التطوير المستمرة للمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناةعالمياً بحيث تكون قادرة على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة خاصة بعد زيادة غاطس القناة إلى 66 قدما، وتقليل زمن العبور والانتظار ليكون 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد ملحمة وطنية التف فيها كافة أطياف الشعب المصري حول قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدموا أروع المُثل للوطنية عندما قاموا بجمع 64 مليار جنيه في 8 أيام لتمويل القناة الجديدة والأنفاق العملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد، موجهاً الشكر لكل من شارك في إنجاح هذا المشروع القومي العملاق.

من جانبها، عبرت الدكتورة رشا راغب عن امتنانها الشديد للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وحرصه على لقاء وفود الأكاديمية الوطنية للتدريب لاسيما من الشباب، مشيرة إلى أن قناة السويس تعد هي المكان الأمثل لتلاقي الشباب الإفريقي من مختلف دول القارة، لما تمثله من نموذج يحتذى به في الإصرار على النجاح وقدرة الشعوب الواعية على مواجهة التحديات .

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع مفتاح قناة السويس الجديدة إلى الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي قدمت بدورها درع الأكاديمية للفريق ربيع.

عقب ذلك توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية ثم زيارة مشروع الاستزراع السمكي بالقنطرة شرق لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

الدكتورة رشا راغب تهدي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع الأكاديمية الوطنية للتدريب
الدكتورة رشا راغب تهدي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع الأكاديمية الوطنية للتدريب
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أثناء إلقاء كلمته
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أثناء إلقاء كلمته
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يهدي مفتاح القناة الجديدة إلى الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
اهداء مفتاح القناة الجديدة إلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
الفريق أسامة ربيع يلتقى شباب البرنامج الرئاسى (1)
الفريق أسامة ربيع يلتقى شباب البرنامج الرئاسى 
الفريق أسامة ربيع يلتقى شباب البرنامج الرئاسى (2)
الفريق أسامة ربيع يلتقى شباب البرنامج الرئاسى 

اسامه ربيع

هيئه قناه السويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيلية

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