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الفاتيكان يعلن أسماء 5 قديسين جدد فى الكنيسة الكاثوليكية

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:33 ص
الفاتيكان يعلن أسماء 5 قديسين جدد فى الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان يعلن أسماء 5 قديسين جدد فى الكنيسة الكاثوليكية
كتبت ـ سارة علام

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن قداسة 5 قديسين جدد، حيث ترتفع صورهم على واجهة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان ، بانتظار الإعلان الرسمي في صلاة القداس الإلهي غدا الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي.
 
وفيما يلي عرض لأسماء القديسين الجدد:
  1. الكاردينال جون نيومان من إنجلترا
  2. الراهبة الهندية مريام ثيريزا
  3. الراهبة الإيطالية جوسيبينا فانيني
  4. الراهبة البرازيلية دولسي لوبيز بونتيس
  5. السويسرية مرغريت بايز.
 
وتخضع عملية إعلان القداسة للعديد من الإجراءات، يجب على الكنيسة اتخاذها، تبدأ بإعلان المُرشح خادمًا لله، وهى المرحلة الأولى على درب إعلان القداسة.
 
كان لقب "خادم الله" يُطلَق قبل ذلك دون أن يحمل أى معنى قانونى فى الكنيسة، ويُستخدم هذا التعبير فى الكنيسة منذ عام 2007، كلقب رسمى قانوني، يخص به أسقف الأيبارشيّة الشخصَ الذى تم قبول ترشيحه للتطويب ومن ثم إعلان القداسة.
 
عقب هذه المرحلة يتم إعلان خادم الله مكرَّمًا، بعد أن يمنح أسقف الإيبارشية موافقته على فتح ملف إعلان قداسة خادم الله، يتم تشكيل لجان أيبارشية مكونة من مؤرخين ولاهوتيين ومتخصصين فى شئون الفاتيكان، لدراسة كتابات وحياة "خادم الله" بطريقة نقديّة، تهدف إلى التثبّت من عيشه بصورة بطولية للفضائل.
 
ومتى تمّ التأكّد من ذلك، يتم تحرير وثيقة تدعى باللاتينية "بوزيتسيو" تتضمن مُلخصًا عن حياة وفضائل ومعجزات خادم الله، يتم إرسالها إلى مجمع دعاوى القديسين فى روما، الذى متى وافق على محتواها، يقوم بإصدار "إقرار ببطولة حياة الفضيلة التى عاشها خادم الله"، جاعلًا منه بذلك مُكَرَّمًا.
 

ـ إعلان رسمى

 
ويلى ذلك إعلان خادم الله المكرم طوباويًّا هو أول إعلان رسمى يصدر عن الحبر الأعظم، ويسمح فيه للشعب المسيحى بتكريم خادم الله فى صلوات القداس، وذلك على مستوى الإيبارشية أو الجمعية الرهبانية التى انتمى إليها مَن أضحى مرشحًا لإعلان قداسته.

 


قديسين جدد

الكاثوليك

الفاتيكان

قداسة

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