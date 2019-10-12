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العثور على جثة شاب ملقاة على طريق الفيوم

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:26 م
العثور على جثة شاب ملقاة على طريق الفيوم العثور على جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة شاب، ملقاة بطريق الفيوم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بطريق الفيوم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الجثة لشاب يدعى "نور.م" عامل الوميتال، لا توجد بها إصابات ظاهرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزة

العثور على جثة

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