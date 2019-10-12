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الصندوق السعودى يوقع اتفاقية تمويل لإعادة إعمار المنازل المتضررة بزلزال نيبال

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:10 م
الصندوق السعودى يوقع اتفاقية تمويل لإعادة إعمار المنازل المتضررة بزلزال نيبال الصندوق السعودى للتنمية
كتب محمد تهامى زكى

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وقع الصندوق السعودى للتنمية فى كاتماندو، أمس الجمعة، اتفاقية قرض بمبلغ 112 مليون و500 ألف ريال سعودى، للمساهمة فى تمويل مشروع إعادة اعمار المنازل والمرافق الصحية والتعليمية فى المناطق المتضررة من الزلزال بنيبال.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تأتى هذه الاتفاقية ضمن إطار التعاون الوثيق بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية نيبال، ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق السعودى للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيرى، وعن حكومة النيبال وكيل وزير المالية ولجان كانال .

وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل حجم المساعدات المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لمشاريع التنمية فى نيبال إلى مبلغ إجمالى وقدره (565) مليون ريال .

ويعبر توقيع هذه الاتفاقية بجلاء عن الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين ومدى الاهتمام والدعم المستمر اللذين توليهما حكومة المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع التنموية التى تنفذها الحكومة النيبالية والتى تهدف من خلالها إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى للشعب النيبالى الصديق.

 


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