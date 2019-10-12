"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

يمكن للأنفلونزا أن تصيب أى فرد فى المجتمع وتؤثر فيه تأثيرًا بالغًا، ولكن هناك فئات مجتمعية تزيد لديها حدة الخطورة، بمعنى أن تكون تلك الفئات أشد تعرضًا لخطر ظهور مضاعفات للمرض لديهم.
"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا من خلال مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء.
"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلوماتالسبت، 12 أكتوبر 2019 03:30 ص
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يمكن للأنفلونزا أن تصيب أى فرد فى المجتمع وتؤثر فيه تأثيرًا بالغًا، ولكن هناك فئات مجتمعية تزيد لديها حدة الخطورة، بمعنى أن تكون تلك الفئات أشد تعرضًا لخطر ظهور مضاعفات للمرض لديهم.
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