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"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:30 ص
"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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يمكن للأنفلونزا أن تصيب أى فرد فى المجتمع وتؤثر فيه تأثيرًا بالغًا، ولكن هناك فئات مجتمعية تزيد لديها حدة الخطورة، بمعنى أن تكون تلك الفئات أشد تعرضًا لخطر ظهور مضاعفات للمرض لديهم.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا من خلال مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء.

1- الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 شهور و5 سنوات. 
2- كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة معينة ويأتى فى مقدمتهم مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسى والقلب. 
3- العاملون بالحقل الصحى يعدون أيضًا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات. 
4 - السيدات الحوامل من الفئات التى يزيد لديها حد الأخطار جراء الإصابه بالأنفلونزا أثناء فترة الحمل إذا تعتبر السيدة فى هذه الفتره من أصحاب المناعة المتدنية.

الانفلونزا

المرضى

المضاعفات

الصحة

اخبار

اليوم السابع بلس

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