الصحة الامريكية تعلن عن 1300 حالة إصابة رئوية حادة بسبب السجائر الإلكترونية

كتب بيتر إبراهيم

قال مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية إن عدد الذين أصيبوا بإصابات رئوية حادة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية يستمر في الارتفاع.+

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون أنه حتى الثامن من أكتوبر 2019 ، تم الإبلاغ عن 1299 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة للإصابة بالرئة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية أو الأبخرة، وقد أبلغت 49 ولاية ومقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن الأمريكية عن الإصابات.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” في بيان، أن هذا يزيد عن 1080 حالة أبلغت عنها الوكالة قبل أسبوع، كما أن عدد الحالات الشديدة التي توفي بسببها المرضى آخذ في الارتفاع: تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة في 21 ولاية ، ارتفاعًا من 18 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع.

وأضاف الباحثون أن المنتجات التي تحتوي على رباعي هيدروكانابينول (THC) يمكن أن تكون الدافع الرئيسي وراء الأمراض.