الشرطة تضبط المتهمين بسرقة سيارة مواطن فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى الزقازيق بالشرقية وبحوزتهم بندقية خرطوش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بالإكراه.

تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية بلاغًا من "مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق "بقيام ثلاث مجهولون يستقلون سيارة ملاكى باعتراضه حال قيادته سيارته الملاكى بشارع سعد زغلول دائرة القسم والاستيلاء منه على سيارته عقب تهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين – أحدهما مسجل شقى خطر – ومقيمين جميعًا بمدينة الزقازيق ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحوزة الشقى خطر (بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار )، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة اتفاقهم على سرقة إحدى السيارات من قائدها كرهًا عنه بقصد التصرف فيها بالبيع وقيامهم فى سبيل ذلك بإعداد السلاح النارى والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة باستئجارها من (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير)، وتم بإرشادهم ضبطها طرف مالكها المذكور.

وأضاف المتهمين بقيامهم بتاريخ الواقعة باعتراض سيارة المجنى عليه واستيقافه وسرقتها كرهًا عنه والهرب والتصرف فيها بالبيع لعميلهم سيئ النية ( مالك محل قطع غيار سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) نظير مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء باعترافات المتهمين وقرر بقيامه بشراء السيارة نظير المبلغ رغم علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بقطعة أرض زراعية بناحية كفر أباظة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقرر المتهمين بقيامهم بإنفاق المبلغ المالى حصيلة بيع السيارة.