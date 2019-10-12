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الشرطة الهولندية تحتجز 130 من نشطاء مكافحة تغير المناخ

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:59 م
الشرطة الهولندية تحتجز 130 من نشطاء مكافحة تغير المناخ الشرطة الهولندية - أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة الهولندية، اليوم، السبت، إنها ألقت القبض على 130 محتجا من المنتمين لجماعة إكستنكشن ريبليون المدافعة عن البيئة بعدما أغلقوا مواقع في وسط العاصمة أمستردام لجذب الانتباه لقضية تغير المناخ.

وتطالب الجماعة الحكومات بالتحرك فورا لدرء أسوأ أضرار تغير المناخ وفقا لما رصده علماء المناخ وبدأت عصيانا مدنيا قبل أسبوعين في مدن حول العالم.

وفي أمستردام، جلب المحتجون قاربا مكتوبا عليه شعارات مناهضة لتغير المناخ إلى جسر بلاوبرج الشهير أمام مبنى البلدية.

وقالت الشرطة في بيان إنها قررت القبض على محتجين لأن الاحتجاج كان بدون تصريح إلى جانب عرقلة الناشطين حركة المرور.

وتجاوز عدد المقبوض عليهم في هولندا الأسبوع الماضي 200 شخص.

وتهدف احتجاجات جماعة إكستنكشن ريبيليون إلى الضغط على الحكومات للحد من انبعاثات الكربون وتفادي حدوث أزمة مناخ تقول الجماعة إنها قد تؤدي إلى مجاعة وانهيار مجتمعي.


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