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السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالى ويوجه بالتركيز على التنمية البشرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:28 م
السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالى ويوجه بالتركيز على التنمية البشرية الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى ويوجه بالتركيز على التنمية البشرية
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.


السيسى

رئاسه الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير الماليه

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