سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 08:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:49 م
السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية السيسى يتسلم دعوة "سلفا كير" للمشاركة فى جلسة لمفاوضات السلام
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "ضيو ماطوك"، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصى للرئيس "سلفا كير"، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن "ماطوك" سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، وذلك لدعوة مصر للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدى الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتى تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجارى، وتأتى استكمالًا للاجتماع الذى تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضى بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذى شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، متوجهًا بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع الهام، والتى تأتى اتصالًا بالجهود التى تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا على مقدراته وذلك فى إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة.

 

كما أكد الرئيس أهمية وعمق العلاقات التى تجمع مصر بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى تعزيز أطر التعاون الثنائى وتقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان، بما يسهم فى دفع عملية التنمية فى هذا البلد الشقيق، ويلبى تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

 


مصر

السيسي

سلفا كير

جنوب السودان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو لسبتمبر للعام المالي 2019/2020.. ويوجه بمواصلة التركيز على التنمية البشرية وبذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة.. واستفادة جميع المواطنين من التنمية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:45 م

قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:29 م

السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالى ويوجه بالتركيز على التنمية البشرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:28 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي لوظيفة معادلة

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة