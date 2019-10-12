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السلطات الفرنسية تصادر أسلحة شرطيين بسبب مخاوف من تطرفهما

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:02 ص
السلطات الفرنسية تصادر أسلحة شرطيين بسبب مخاوف من تطرفهما الشرطة الفرنسية - أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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صادرت السلطات الفرنسية أسلحة شرطيين اثنين بسبب مخاوف من أن يكونا متطرفين إسلاميين، عقب مقتل أربعة موظفين فى مقر شرطة باريس طعنا بالسكين الأسبوع الماضى.

وقال مصدر أمنى فى شرطة باريس، رفض ذكر اسمه، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، إنه تم تجريد الشرطيين من أسلحتهما بسبب شبهات بأنهما أصبحا متطرفين، وتم تقديم الطلب لوقف أحدهما عن العمل، منوها بأن جميع رجال الشرطة فى باريس يحملون بنادق شبه رشاشة أثناء أداء الخدمة.

وشكلت وزارة الداخلية خلية خاصة لتعقب الأشخاص الذين يشتبه فى أنهم من المتطرفين الإسلاميين فى صفوف قوات الأمن.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت خلال الأسبوع الجارى بأن نحو 19 من موظفى وزارة الداخلية تحت المراقبة.

وكان أربعة عناصر شرطة قتلوا الأسبوع الماضى طعناً بالسكين، خلال اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس، ونفذه موظف فى إحدى مديرياته.

 

 

 


فرنسا

باريس

التطرف

الشرطة الفرنسية

الامن الفرنسى

الارهاب

حوادث الطعن

الطعن

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