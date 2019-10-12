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السعودية: الناقلة الإيرانية "سابيتى" تعرضت لكسر تسبب فى تسرب نفطى

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:27 م
السعودية: الناقلة الإيرانية "سابيتى" تعرضت لكسر تسبب فى تسرب نفطى الناقلة الإيرانية سابيتى
الرياض (أ ش أ)

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أكد حرس الحدود السعودى، اليوم السبت، أن الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطى.

وقال متحدث رسمى باسم المديرية العامة لحرس الحدود، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنه عند الساعة (11:47) من يوم أمس الجمعة تم استقبال بريد إلكترونى من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) يتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة ( Sabiti ) والتى تحمل العلم الإيرانى، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ"كسر"، نتج عنه تسرب نفطى فى البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأضاف: "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أى مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وقامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وتابع المتحدث: "عند الساعة ( 15:50 ) تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة".

وأكد المسؤول التزام المملكة وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

 


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حرس الحدود السعودى

الناقلة الايرانية سابيتى

الناقلة سابيتى

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