السحابة السوداء تغطى سماء الغربية بسبب حرق المزراعين لقش الأرز

الغربية – عادل ضرة

واصل عدد كبير من المزارعين بمحافظة الغربية، عمليات الحرق المكشوف لقش الأرز فى وضح النهار فى تحدى صارخ لقرارات وزارة البيئة بمنع حرق قش الأرز، وتوفير الوزارة المعدات والمكابس للمزارعين لكبس القش للاستفادة منه فى تصنيع الاسمدة والأعلاف الحيوانية.

ورصد" اليوم السابع" قيام المزارعين بحرق قش الأرز على طريق المحلة - طنطا أمام قرية محلة روح مركز طنطا، وتصاعد الدخان الكثيف فى سماء المنطقة.

وقال إسماعيل العجان أحد أهالى المنطقة، إنهم يعانون من مشكلة حرق المزارعين لقش الأرز يوميا، منذ بدء موسم حصاد الأرز، وقيام المزارعين بحرق القش فى وضح النهار متجاهلين العقوبات التى فرضتها وزارة البيئة على من يقومون بحرق قش الأرز.

وأشار العجان، أن كبار السن ومرضى الصدر يتضررون من حرق القش ويصابون بأزمات صدرية حادة بسبب استنشاق دخان قش الأرز، ورغم ذلك لا يتراجع المزارعون عن حرق قش الأرز ويضربون بالقانون عرض الحائط، مطالبا المسئولين بجهاز شئون البيئة بالغربية بتكثيف الحملات لردع المخالفين لمنع حرق قش الأرز.