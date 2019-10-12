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السباحون الألمان بمعسكر تدريب المنتخب العربى لعبور المانش يصلون الغردقة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:39 ص
السباحون الألمان بمعسكر تدريب المنتخب العربى لعبور المانش يصلون الغردقة وصول السباحين الالمان للغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لمطار الغردقة الدولى السباحون الألمان المشاركون فى معسكر الإعداد وتدريب المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020، لبدء التدريبات فى مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور فى أول تتابع عربى لعبور المانش. 

كان فى استقبال السباحين الألمان السباح المصرى خالد شلبى والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، حيث أعرب السباحين عن إعجابهم بمدينة الغردقة التى كانوا يحلمون بزيارتها من قبل، مؤكدين سعادتهم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور بحر المانش. 
 
من جانبه قال السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، أن السباحين الألمانيين تينا، وانجيه، ووفرانك، من ذوى الاحتياجات الخاصة وصلوا  فجر اليوم إلى الغردقة للمشاركة مع السباحين السعودين والسباح  المصرى محمد الحسينى فى معسكر تدريب المنتخب على شواطى الغردقة.
 
وأضاف شلبى أنه من المقرر وصول البعثة السعودية مساء اليوم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب، مؤكدا أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش التى يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من أحد شواطئ مدينة الغردقة خلال الفترة من اليوم حتى 18 من الشهر الجارى تحت رعاية الدكتور وزارة الشباب والرياضة، محافظك البحر الاحمر.
 
وتابع: أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.
 
وصول السباحين الالمان للغردقة (1)
وصول السباحين الالمان للغردقة
 
وصول السباحين الالمان للغردقة (2)
وصول السباحين الالمان للغردقة
 
وصول السباحين الالمان للغردقة (3)
وصول السباحين الالمان للغردقة 

 


البحرالاحمر

تدريب المشاركين في عبور المانش

السباحين الالمان

ذو الاعاقة الذهنية

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