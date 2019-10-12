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الرى: الانتهاء من إنشاء بحيرة وحاجز قديرة للحماية من السيول بجنوب سيناء قريبًا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:28 ص
الرى: الانتهاء من إنشاء بحيرة وحاجز قديرة للحماية من السيول بجنوب سيناء قريبًا الانتهاء من انشاء بحيرة وحاجز قديرة للحماية من السيول
كتبت أسماء نضار

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قالت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه يجرى العمل حاليا فى مشروعات الحماية من السيول بمنطقة نويبع ضمن عقد حماية مدن جنوب سيناء من إخطار السيول المرحلة الأولى وذلك بإنشاء بحيرة وحاجز قديرة بوادى قديرة، وأنا ما يتم يتماشى مع البرنامج الزمني للعملية التى ستنتهى فى إبريل 2020.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من قطاع المياه الجوفية أنه يتم تنفيذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء منها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 68.95%، وعملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90.52%.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول "نويبع" بقيمة إجمالية 8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.7%، وكذلك عملية حماية منطقة دهب يتم إنشاء "3 سدود وبحيرتين" بقيمة إجمالية 74.807 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 84.15% ، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية 5.869 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

 
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الرى

المياه الجوفية

الحماية من السيول

نويبع

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