سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرزاز يؤكد اهمية التكامل فى مجال النقل بين الاردن ومصر والعراق

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:25 م
الرزاز يؤكد اهمية التكامل فى مجال النقل بين الاردن ومصر والعراق الرزاز خلل استقباله وزيرى النقل فى مصر والعراق
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أهمية تعزيز التعاون فى قطاعات النقل المختلفة بين الأردن ومصر والعراق، وصولاً إلى تحقيق التكامل الذي يتطلع له الملك عبدالله الثانى والرئيسان المصرى والعراقى فى العلاقة بين الدول الشقيقة الثلاث.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، شدد الرزاز، خلال استقباله اليوم، السبت، وزير النقل المصرى المهندس كامل الوزير ووزير النقل العراقى عبد الله لعيبى، على أن هذا التنسيق يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بمختلف أوجه العلاقات التي تجمع البلدان الثلاثة لينعكس على تدعيم وتطوير منظومة النقل بينها، ويسهم في تنشيط حركة العبور والتجارة البينية.

ويأتى اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في مؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل"، الذي انطلقت أعماله اليوم في عمان، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المحلية والإقليمية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل على مختلف المستويات، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بين الدول.

وأشار الرزاز، خلال اللقاء الذي حضره وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة والسفيران المصري والعراقي في عمان، إلى ضرورة البناء على مخرجات اللقاءات التي جمعت قادة البلدان الثلاث، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الربط الجغرافي والموقع الاستراتيجي لها.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على التعاون والتنسيق الذي يربط الأردن ومصر والعراق في قطاع النقل، على المستوى البري والبحري والجوي، وضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل حركة النقل بينها، وبما ينعكس على التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية التي تجمعها.

وأكد وزيرا النقل العراقي والمصري حرص بلديهما على الارتقاء بأوجه التنسيق مع الأردن فيما يخص قطاع النقل، مشيدين بمستوى التسهيلات والتعاون الذي تقدمه المملكة لتحقيق التطلعات المشتركة، لا سيما أن العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون تجمع البلدان الثلاثة في مختلف قطاعات النقل.    


الاردن

الحكومه الاردنيه

العراق

وزير النقل المصرى

وزير النقل العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة