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الرئيس العراقى: يجب منع القوى الارهابية من إعادة تنظيم نفسها فى سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:38 م
الرئيس العراقى: يجب منع القوى الارهابية من إعادة تنظيم نفسها فى سوريا رئيس العراق برهم صالح
أ ش أ

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اكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم، السبت، ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب في سوريا بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم.

واستعرض صالح، خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش - وفقا للوكالة الوطنية العراقية، التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين، كما بحثا التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.


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