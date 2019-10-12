الرئيس الأوكرانى: نبذل قصارى جهدنا لإنهاء الحرب فى دونباس

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم، السبت، أنه يبذل قصارى جهده على مدى 24 ساعة لإنهاء الحرب في دونباس شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي - وفقا لما ذكرته صحيفة أوكرانيا بالعربية عبر موقعها الإلكتروني - إن قضية استعادة شبه جزيرة القرم هي التحدي القادم بالنسبة له .. مؤكدا أنه تعهد بإنهاء الحرب شرق البلاد واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

وشدد على "أهمية توحد وتلاحم جميع الأوكرانيين من أجل استعادة وحدة أراضي الوطن وولادة أوكرانيا الغنية والقوية التي سيعيش أطفالنا وأحفادنا فيها بسعادة وحرية".. الأمر الذي وصفه بـ"المصلحة القومية الأهم" لأوكرانيا وشعبها.