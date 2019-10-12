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الرئيس الأمريكى: لا أعرف إذا كان جوليانى لا يزال المحامى الخاص بى

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:27 م
الرئيس الأمريكى: لا أعرف إذا كان جوليانى لا يزال المحامى الخاص بى رودى جوليانى
كتبت رباب فتحى

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قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، للصحفيين، إنه لا يعرف ما إذا كان رودى جوليانى لا يزال محاميه الشخصى، حيث يتزايد الجدل حول الحليف الرئيسى للرئيس ومعاملاته فى أوكرانيا، بحسب صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

 

وعندما سئل أمس الجمعة عما إذا كان جوليانى لا يزال محاميه، أجاب الرئيس: "حسنًا، لا أعرف. لم أتحدث إلى رودي. تحدثت إليه أمس لفترة وجيزة. إنه محامى جيد للغاية وكان المحامى الخاص بى، نعم، بالتأكيد. "

 

ولكنه فى النهاية، دافع على محاميه دفاعًا أكثر قوة اليوم السبت، حيث كتب على موقع "تويتر"، "إذا فهم الآن يريدون النيل من " موقف الجرائم" الأسطورى وأكبر عمدة فى تاريخ مدينة نيويورك، رودى جولياني. قد يبدو قاسيًا أحيانًا، لكنه أيضًا رجل عظيم ومحامى رائع ".

 

لكن تحرك ترامب الواضح للنأى بنفسه عن جوليانى يعزز تقارير سى أن إن بأن العديد من مساعدى الرئيس يحذرونه من أن محاميه قد يضر بشكله فى التحقيق الجارى حول المساءلة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن التكثف التدقيق المحيط بجوليانى بدأ يوم الأربعاء بعد اعتقال اثنين من المتبرعين الجمهوريين الذين تربطهما صلات بالتعامل مع أوكرانيا فى تهم تمويل الحملات الانتخابية، وكلاهما تم تصويرهما مع ترامب وجوليانى ومايك بينس.

 

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعين الفيدراليين فتحوا تحقيقًا فى ما إذا كان جوليانى قد انتهك قوانين الضغط خلال الجهود الرامية إلى تقويض السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، مارى يوفانوفيتش.

 

ونفى جوليانى معرفته بمثل هذا التحقيق، وتعارض أيضًا مع ازدواجية ترامب بشأن وظيفته واتصالاته الأخيرة.

 

وقال مجلة نيويورك قال "ما زلت محاميه حتى يخبرنى أننى لست كذلك... تحدثت معه أمس وليس لدى أى سبب للاعتقاد بأننى لست كذلك".

 

قال جوليانى، إنه لا يعتقد أن الرئيس "يستعد للتضحية به"، لكنه رفض أن يقول ما إذا كان سيتفاجأ إذا قام ترامب بذلك فى المستقبل.


ترامب

جوليانى

الانتخابات الامريكية 2020

اوكرانيا

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