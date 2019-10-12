الحكم بسجن إسرائيلية أكثر من 7 سنوات فى روسيا لحيازتها "9 جرامات" حشيش

كتب أحمد علوى

حكمت محكمة في مدينة خيمكي الروسية، بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف ضد إسرائيلية من أصل أمريكى، لتورطها فى تهريب المخدرات.

من جانبه قال ألكسندر تايتس محامى المتهمة، إن المحكمة الروسية أدانت نعاما يساسخار بتهريب 9 جرامات من مادة الحشيش. وأوضح أنه سيطعن في الحكم الذي وصفه بـ" غير القانوني والذي لا أسس له"، حسبما جاء فى قناة يورو نيوز، الاخبارية.

وعثر على المخدرات في حقيبة يساسخار البالغة من العمر 25 عاما، فيما كانت تغير رحلتها من الهند إلى إسرائيل في مطار شيريميتيفو في موسكو في أبريل اماضى.

وقال تايتس إنها لا يجب أن تحاكم بالتهريب "لأنها لم تغادر منطقة الترانزيت، لم تمر من خلال الجمارك".