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الحبس سنة لعاطل سرق كابلات "المصرية للاتصالات" فى الشرقية

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:43 م
الحبس سنة لعاطل سرق كابلات "المصرية للاتصالات" فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات مستأنف اقتصادية المنصورة، اليوم، عاطل، بالحبس سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لقيامه بالشروع في سرقة كابلات الاتصالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة الزقازيق، بالشرقية، وإتلاف أحد خطوط الاتصالات.

 
وتعود أحداث القضية رقم 31 لسنة 2019، جنايات المنصورة الاقتصادية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2019، جنايات مركز الزقازيق، ليوم 31 يناير سنة 2019، عندما تمكن الأهالى من ضبط المتهم "جميل ن م أ" عاطل؛ متلبسًا بقطع أحد خطوط الاتصالات التابعة لسنترال غرب الزقازيق، زذلك بواسطة "بلطة" كانت بحوزته، والشروع في سرقة كابل إتصالات تابع للشركة المصرية للاتصالات.
 
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرية للإتصالات

المحكمة الاقتصادية

سنترال الزقازيق

سرقة كابلات

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