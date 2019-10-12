الحبس سنة لعاطل سرق كابلات "المصرية للاتصالات" فى الشرقية

وتعود أحداث القضية رقم 31 لسنة 2019، جنايات المنصورة الاقتصادية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2019، جنايات مركز الزقازيق، ليوم 31 يناير سنة 2019، عندما تمكن الأهالى من ضبط المتهم "جميل ن م أ" عاطل؛ متلبسًا بقطع أحد خطوط الاتصالات التابعة لسنترال غرب الزقازيق، زذلك بواسطة "بلطة" كانت بحوزته، والشروع في سرقة كابل إتصالات تابع للشركة المصرية للاتصالات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.