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الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض 25% رسوما على الحديد المستورد و16% على البيليت

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:45 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض 25% رسوما على الحديد المستورد و16% على البيليت حديد - ارشيفية
كتب ـ إسلام سعيد

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 227 الصادر اليوم 12 أكتوبر، القرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم على واردات حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 25 % و 16 % على استيراد البيليت.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى) وذلك على النحو التالى :

أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF  للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF  وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ونص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .

 


حديد التسليح

اسعار الحديد

رسوم البيليت

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