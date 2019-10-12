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"الجربا والبارزانى" يبحثان التصعيد الأخير فى شمال شرق سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:03 م
"الجربا والبارزانى" يبحثان التصعيد الأخير فى شمال شرق سوريا برازنى
كتب أحمد جمعة

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استقبل الزعيم الكردى مسعود البارزاني، السبت، أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى والوفد المرافق له في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين.
 
وأكد المكتب الاعلامي لتيار الغد أنه تم الحديث عن العملية السياسية في سوريا عموماً وآخر المستجدات في سوريا والعراق.
 
وجرى بحث تفصيلي حول التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا وخاصةً بعد العملية العسكرية الأخيرة للاحتلال التركى.
 
وعبّر الجانبان عن حرصهما على منع حدوث أي فتنة قومية بين الأخوة الكرد والعرب في ظل هذه الظروف البالغة الحساسية.
 
وأبدى البارزاني قلقه البالغ من حدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
 
وشدد الجانبان على ضرورة عدم حدوث تهجير للسكان والحرص على سلامة المدنيين، كما اتفقَا على بذل أقصى الجهود وبشكل حثيث على وقف التدهور في المنطقة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة.
 
وأكد الجانبان على أهمية أن تبقى المشاورات مستمرة بينهما لتجنيب المنطقة وسكانها ويلات وتداعيات الحرب.
 

 


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تيار الغد السوري

العدوان التركى على سوريا

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