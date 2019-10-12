التعليم توجه المدارس بمكافحة التنمر ومتابعة سلوكيات الطلبة النفسية والصحية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس، بمكافحة جميع أنواع التنمر فى المدارس" السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف" بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين : النفسى والاجتماعى فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه يتم متابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، من أجل تحقيق الانضباط الذاتى للطلاب داخل وخارج المدرسة.

وكان الأسبوع الماضى شهدت إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية واقعة تنمر، حيث تعدت والدة إحدى الطالبات بمدرسة عمر مكرم الابتدائية على الطالبة (ر.م)، المقيدة بالصف الرابع بذات المدرسة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بالوزارة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية قد أصدرت قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، لما نسب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، كما تم استبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأحالت المديرية ولي أمر الطالبة (المعتدية) إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة، وتم توجيه خطاب استدعاء له ولم يحضر حتى تاريخه.

وزار وكيل المديرية ووفد من إدارة المنتزه التعليمية ومجلس الأمناء والآباء وموجه عام التربية النفسية، الطالبة (المعتدي عليها) وتقديم الدعم لها ولأسرتها، والتأكد من تلقي الطالبة كامل الرعاية داخل المستشفى.